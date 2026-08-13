Koelinstallatie aardappelopslag Waspik goedgekeurd

Een koelinstallatie in een aardappelopslagloods in Waspik is goedgekeurd door de gemeente Waalwijk. Het gaat om een melding van VOF Pruijsen, gedaan op 31 oktober 2025.

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De locatie van de aardappelopslagloods is aan de Vrouwkensvaartsestraat 45 in Waspik. In de loods wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie die werkt op kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak. De melding is behandeld onder het Besluit activiteiten leefomgeving.

De melding is op 11 augustus 2026 afgehandeld. Bezwaar maken of beroep instellen is niet mogelijk. Het zaaknummer dat bij deze melding hoort is Z2025-00025745.