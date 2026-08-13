Vergunning voor zwembad en geluidsscherm in Waalwijk verleend

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een zwembad en een geluidsscherm aan Hoogeinde 76.

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Op 10 augustus 2026 heeft het college van Waalwijk een vergunning verleend voor het aanleggen van een zwembad met bijbehorende installaties, zoals een circulatiepomp, een warmtepomp en een filterelektrolyse. Daarnaast mag op de locatie een geluidsscherm worden gerealiseerd. Het gaat om een buitenplanse activiteit volgens het omgevingsplan.

De betreffende locatie, Hoogeinde 76 in Waalwijk, is bekend onder de kadastrale gegevens van gemeente Waalwijk, sectie F, nummer 1730. Het besluit is op dezelfde dag officieel bekendgemaakt.