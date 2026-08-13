Ingetrokken aanvraag B&B in Sprang-Capelle

De aanvraag voor een B&B aan de Kerkstraat in Sprang-Capelle is ingetrokken.

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Op 6 mei 2026 heeft iemand een vergunning aangevraagd om een bed & breakfast te starten aan de Kerkstraat 45 en 47 in Sprang-Capelle. Daarbij werd gevraagd om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is op 20 juli 2026 door de aanvrager zelf weer ingetrokken. Het is niet bekend waarom de plannen zijn stopgezet.