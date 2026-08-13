Opbouw boven garage in Sprang-Capelle krijgt vergunning

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor een opbouw boven een garage aan de Heistraat in Sprang-Capelle. De vergunning is op 11 augustus 2026 bekendgemaakt.

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Op de locatie Heistraat 153 in Sprang-Capelle mag een opbouw boven de garage worden gerealiseerd. Het gaat om een bouwactiviteit die is goedgekeurd als een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel een Bopa genoemd. De vergunning is verleend door het college van Waalwijk en heeft zaaknummer WWK-2026-017897.

Het besluit werd op 11 augustus 2026 officieel bekendgemaakt. Meer informatie over de vergunning kun je inzien bij de afdeling Vergunningverlening van de gemeente Waalwijk.