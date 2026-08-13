Gehandicaptenparkeerplaats opgeheven in Waalwijk na overlijden

De gemeente Waalwijk heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats bij de Anton Brucknersingel te verwijderen. Dit gebeurt omdat de houder van de parkeerplaats is overleden.

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De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de Anton Brucknersingel 2 in Waalwijk is per direct opgeheven. Volgens de gemeente is dit in lijn met de beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaatsen. Het verkeersbord dat de parkeerplaats aanduidt, wordt verwijderd.

De plek waar eerder een gereserveerde parkeerplaats was, wordt nu weer een openbare parkeerplaats. Het besluit is genomen om de veiligheid en bruikbaarheid van de weg te garanderen. De gemeente heeft een situatietekening toegevoegd om de locatie van de maatregel duidelijk te maken.