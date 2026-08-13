Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe werkplaats Maquette bouw gepland aan Bredaseweg in Oosterhout

Vandaag om 09:40

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een werkplaats aan de Bredaseweg 129 in Oosterhout. Het gaat om een nieuwe ruimte voor Maquette bouw.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 20 juli 2026 ontvangen door de gemeente Oosterhout. Het betreft een uitgebreide procedure voor de bouw van een werkplaats op het adres Bredaseweg 129.

De werkplaats is bedoeld voor Maquette bouw, een activiteit waarbij schaalmodellen worden gemaakt. Het plan wordt momenteel beoordeeld door Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oosterhout

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.