Nieuwe werkplaats Maquette bouw gepland aan Bredaseweg in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een werkplaats aan de Bredaseweg 129 in Oosterhout. Het gaat om een nieuwe ruimte voor Maquette bouw.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 20 juli 2026 ontvangen door de gemeente Oosterhout. Het betreft een uitgebreide procedure voor de bouw van een werkplaats op het adres Bredaseweg 129.

De werkplaats is bedoeld voor Maquette bouw, een activiteit waarbij schaalmodellen worden gemaakt. Het plan wordt momenteel beoordeeld door Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.