Jan is de ontwerper van 175 puzzels, maar zelf maakt hij er nooit een
Jan Lammers, niet de autocoureur maar een gepensioneerd reclameman en parttime fietskoerier uit Helmond, heeft nog nooit een puzzel gelegd, maar hij ontwerpt ze wel. Hij maakt puzzels met foto's van lokaal bekende gebouwen, waaronder de Sint-Jan in Den Bosch, het kasteel in Helmond en het Philips Stadion.
Lammers kwam op het idee door zijn moeder. "Mijn moeder zat altijd te puzzelen, maar de puzzels die zij maakte vond ik werkelijk verschrikkelijk, dus toen heb ik voorgesteld om een puzzel van de kerk in Beek en Donk voor haar te maken."
Van verrassing tot vaste klant
Zijn moeder overleed voor hij zijn idee had gerealiseerd, maar tien jaar later kwam de puzzel er alsnog. Hij verraste zijn tante met een puzzel van kasteel Eikenlust in Beek en Donk. "Dat was voor mij het seintje dat ik er mensen blij mee kan maken en zo is het gegroeid."
Zijn hobby is een beetje uit de hand gelopen. In totaal heeft Jan Lammers 175 verschillende puzzels uitgebracht. "De meest verkochte is die van de Kop van Zuid in Rotterdam." Hoeveel exemplaren er van de puzzel met de Erasmusbrug zijn verkocht, weet hij niet precies. "Laten we het op 200 houden." In Brabant is de Sint-Jan het populairst.
Rijk wordt de gepensioneerde reclameman niet van zijn puzzels. "Rijk aan herinneringen, ja. Voor mij is dat het belangrijkste."
Vaste klant Ben mist altijd een stukje
De grootste klant is Ben (86) uit Eindhoven. Ben is bezig met zijn 145ste puzzel en is tot zijn grote schrik bijna door de hele collectie van Jan heen. "Hij is de enige die altijd een stukje mist", zegt Lammers met een knipoog.
Lammers springt dan op de fiets en brengt het ontbrekende stukje hoogstpersoonlijk langs. Lammers werkt na zijn pensionering nog twee dagen per week een paar uur als fietskoerier.
"Weet je wel hoeveel 1000 stukjes zijn?"
De meeste waardering voor zijn ontwerpen haalt hij uit het contact met zijn klanten. "Het allerleukste van het maken van de puzzels is het contact met de mensen." De meeste puzzels levert hij dan ook persoonlijk af bij de mensen thuis. Onder het genot van een kopje koffie maakt Lammers dan een praatje. "Dat is voor mij die herinnering."
Puzzelen zelf laat hij liever aan anderen
Een klant meehelpen bij het leggen van een puzzel gaat hem te ver. "Dat heeft me gelukkig nog nooit iemand gevraagd." Lammers beweert zelfs nog nooit een puzzel te hebben gelegd. "Weet je wel hoeveel 1000 stukjes zijn?"
In het kasteel in Helmond en bij boekhandel De Ganzenveer bezorgt hij regelmatig een stapel dozen. Met andere verkooppunten is hij gestopt omdat het te veel werk werd om steeds voor een paar puzzels op pad te gaan. De meeste puzzels verkoopt hij online. "Bol.com is mijn grootste vriend." Op zijn eigen website Puzzel Lokaal is zijn collectie ook te koop.
Op zoek naar Maastricht
Goed nieuws voor superfan Ben. Na 175 puzzelontwerpen is Lammers nog niet klaar. Er staan nog wel wat plekjes op zijn verlanglijstje.
"Ik heb puzzels van alle provinciehoofdsteden van Nederland, behalve van Limburg. Ik ben nog steeds op zoek naar een puzzelwaardige foto van Maastricht." Een puzzelwaardige foto moet volgens Lammers voldoende details bevatten. "Ik hou van een zonnige foto, blauwe lucht, witte wolkjes en dat je duidelijk ziet: dit is Maastricht."
Op de puzzel van het kasteel in Helmond zijn ook hier en daar wat details toegevoegd, zoals een blaadje en een opvliegende duif. "Puzzelaars vertelden me dat een strak blauwe lucht heel lastig te leggen is, dus heb ik er met Photoshop wat takjes en blaadjes bijgezet, maar van die duif heb ik spijt."