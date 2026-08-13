Jan is de ontwerper van 175 puzzels, maar zelf maakt hij er nooit een

Jan Lammers, niet de autocoureur maar een gepensioneerd reclameman en parttime fietskoerier uit Helmond, heeft nog nooit een puzzel gelegd, maar hij ontwerpt ze wel. Hij maakt puzzels met foto's van lokaal bekende gebouwen, waaronder de Sint-Jan in Den Bosch, het kasteel in Helmond en het Philips Stadion.

Lammers kwam op het idee door zijn moeder. "Mijn moeder zat altijd te puzzelen, maar de puzzels die zij maakte vond ik werkelijk verschrikkelijk, dus toen heb ik voorgesteld om een puzzel van de kerk in Beek en Donk voor haar te maken." Van verrassing tot vaste klant

Zijn moeder overleed voor hij zijn idee had gerealiseerd, maar tien jaar later kwam de puzzel er alsnog. Hij verraste zijn tante met een puzzel van kasteel Eikenlust in Beek en Donk. "Dat was voor mij het seintje dat ik er mensen blij mee kan maken en zo is het gegroeid." Zijn hobby is een beetje uit de hand gelopen. In totaal heeft Jan Lammers 175 verschillende puzzels uitgebracht. "De meest verkochte is die van de Kop van Zuid in Rotterdam." Hoeveel exemplaren er van de puzzel met de Erasmusbrug zijn verkocht, weet hij niet precies. "Laten we het op 200 houden." In Brabant is de Sint-Jan het populairst. Rijk wordt de gepensioneerde reclameman niet van zijn puzzels. "Rijk aan herinneringen, ja. Voor mij is dat het belangrijkste."

Vaste klant Ben mist altijd een stukje

De grootste klant is Ben (86) uit Eindhoven. Ben is bezig met zijn 145ste puzzel en is tot zijn grote schrik bijna door de hele collectie van Jan heen. "Hij is de enige die altijd een stukje mist", zegt Lammers met een knipoog. Lammers springt dan op de fiets en brengt het ontbrekende stukje hoogstpersoonlijk langs. Lammers werkt na zijn pensionering nog twee dagen per week een paar uur als fietskoerier.

"Weet je wel hoeveel 1000 stukjes zijn?"

De meeste waardering voor zijn ontwerpen haalt hij uit het contact met zijn klanten. "Het allerleukste van het maken van de puzzels is het contact met de mensen." De meeste puzzels levert hij dan ook persoonlijk af bij de mensen thuis. Onder het genot van een kopje koffie maakt Lammers dan een praatje. "Dat is voor mij die herinnering."