Bladel stelt regels voor stroomcapaciteit woningbouw

De gemeente Bladel heeft nieuwe regels vastgesteld om woningbouwprojecten voorrang te geven bij de toewijzing van stroomcapaciteit. Deze regels, die op woensdag 11 augustus zijn goedgekeurd, moeten zorgen voor een eerlijke verdeling in gebieden waar het elektriciteitsnet overbelast is.

Gevonden voor jou

De beleidsregels richten zich op projecten in zogeheten congestiegebieden, waar onvoldoende stroomcapaciteit beschikbaar is. Zowel projecten van de gemeente zelf als van projectontwikkelaars worden beoordeeld volgens dezelfde criteria. De volgorde waarin projecten stroomcapaciteit krijgen, wordt bepaald aan de hand van factoren zoals de startdatum van de bouw en de mate van voorbereiding. Bij gelijke beoordeling kan een openbare loting plaatsvinden.

De regels zijn bedoeld om de woningbouw te versnellen en rechtszekerheid te bieden aan betrokken partijen. Vanaf nu kunnen projectontwikkelaars hun aanvragen indienen. De gemeente publiceert binnenkort een lijst met de volgorde van projecten op haar website en in het gemeenteblad.