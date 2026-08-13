Bladel wijst toezichthouder aan voor naleving lokale regels

De gemeente Bladel heeft A.C.E. Oebeles aangewezen als toezichthouder. Hij krijgt de taak om toezicht te houden op de naleving van verschillende wetten en lokale regels. Het besluit geldt vanaf 7 augustus 2026 en loopt tot en met 22 augustus 2026.

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A.C.E. Oebeles is benoemd tot toezichthouder in de gemeente Bladel. Hij gaat toezicht houden op wettelijke voorschriften zoals de Gemeentewet, Omgevingswet, Alcoholwet en de Wet basisregistratie personen. Ook lokale verordeningen, zoals de Algemene plaatselijke verordening 2025 en het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2024, vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Om zijn taak uit te voeren, ontvangt Oebeles een legitimatiebewijs volgens de Algemene wet bestuursrecht. Het besluit is op 6 augustus 2026 vastgesteld en geldt voor het gehele grondgebied van Bladel. Eerdere besluiten over toezichthouders blijven daarnaast van kracht.