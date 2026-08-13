Bomenkap gepland in Hoogerheide voor groot onderhoud

Bij de gemeente Woensdrecht is een aanvraag ingediend om bomen te kappen nabij Ossendrechtseweg 60 in Hoogerheide. De kap is nodig vanwege groot onderhoud.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het kappen van bomen is op 16 juni 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Het gaat om bomen op perceel sectie D, nummer 2505, vlakbij Ossendrechtseweg 60.

De kap is onderdeel van groot onderhoud aan de bomen in het gebied. Het doel is om de omgeving goed te onderhouden en eventuele risico’s door oude of beschadigde bomen te voorkomen.