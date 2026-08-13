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Beslistermijn verlengd voor nieuwbouw arbeidsmigranten in Putte
Vandaag om 09:44
De gemeente Woensdrecht heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om 226 woningen voor arbeidsmigranten te bouwen op het voormalige Glatt-terrein in Putte.
Burgemeester en wethouders hebben besloten de termijn voor de aanvraag met maximaal zes weken te verlengen. Het gaat om een technisch verzoek voor nieuwbouw op de Putseweg, waar woningen voor arbeidsmigranten gepland staan.
De aanvraag is op 11 mei 2026 binnengekomen en betreft een project dat voorziet in huisvesting voor 226 arbeidsmigranten. De locatie is het voormalige Glatt-terrein in Putte.
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