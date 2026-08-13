Verkeersmaatregelen tijdens rommelmarkt in Woensdrecht

Op dinsdag 15 augustus worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in Woensdrecht vanwege een rommelmarkt en kleedjesmarkt. De maatregelen gelden van zeven uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds in het centrum.

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Tijdens de rommelmarkt en kleedjesmarkt in Woensdrecht zullen wegen in het centrum tijdelijk afgesloten zijn. Dit is nodig om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te waarborgen.

De verkeersmaatregelen zijn op dinsdag 15 augustus van zeven uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds van kracht. Voor een overzicht van de exacte afsluitingen kun je terecht op de website van de gemeente Woensdrecht.