Woensdrecht verlengt beslistermijn voor aanvraag in Putte

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben de beslistermijn voor een aanvraag aan de Weg naar de Hooiweide 1a in Putte met maximaal zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag die op 18 juni 2026 is ingediend. De aanvraag betreft het vervangen van een TVS-installatie op het terrein Hooiweide.

De verlenging van de beslistermijn is onderdeel van de procedure volgens de Omgevingswet. Het besluit is op donderdag 13 augustus 2026 gepubliceerd in Hoogerheide.