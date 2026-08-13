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Woensdrecht verlengt beslistermijn voor aanvraag in Putte

Vandaag om 09:44

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben de beslistermijn voor een aanvraag aan de Weg naar de Hooiweide 1a in Putte met maximaal zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag die op 18 juni 2026 is ingediend. De aanvraag betreft het vervangen van een TVS-installatie op het terrein Hooiweide.

De verlenging van de beslistermijn is onderdeel van de procedure volgens de Omgevingswet. Het besluit is op donderdag 13 augustus 2026 gepubliceerd in Hoogerheide.

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