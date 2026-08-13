Beslistermijn verlengd voor woningbouwproject in Putte

De gemeente Woensdrecht heeft de beslistermijn voor een aanvraag aan de Koppelstraat in Putte verlengd. Het gaat om het kappen van bomen voor woningbouw.

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De aanvraag voor het kappen van bomen aan de Koppelstraat 1 in Putte werd op 18 mei 2026 ingediend. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben besloten de termijn voor een beslissing te verlengen met maximaal zes weken.

Het project betreft het verwijderen van bomen om ruimte te maken voor nieuwe woningen. De verlenging van de termijn is genomen volgens de regels van de Omgevingswet.