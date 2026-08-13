Nieuw bodemenergiesysteem bij Henri Dunantstraat in Sint Anthonis

In Sint Anthonis is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem komt aan de Henri Dunantstraat 4 en is op 26 juli 2026 geregistreerd bij de gemeente Land van Cuijk.

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De melding gaat over een gesloten bodemenergiesysteem, een installatie die warmte en koude uit de bodem gebruikt voor energieopslag. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het verwarmen of koelen van gebouwen.

De locatie van het systeem is Henri Dunantstraat 4 in Sint Anthonis. De aanvraag is door de gemeente Land van Cuijk op 26 juli 2026 ontvangen. Het zaaknummer voor deze melding is Z/511671.