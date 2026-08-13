Bernheze stelt regels op voor elektriciteit en woningbouw

De gemeente Bernheze heeft nieuwe regels opgesteld voor het aanvragen van transportcapaciteit en prioriteit bij woningbouwprojecten. Deze maatregelen moeten zorgen voor een eerlijke verdeling van elektriciteit in gebieden met een tekort.

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Woningbouwprojecten in Bernheze krijgen voortaan een plek op een volgordelijst, die bepaalt welke projecten voorrang krijgen bij het aanvragen van elektriciteitstransport. De gemeente stelt hiervoor transparante en gelijke criteria op. Het gaat om projecten in gebieden waar het elektriciteitsnet overbelast is.

Projectontwikkelaars kunnen tot en met 28 augustus 2026 een aanvraag indienen. Ze moeten daarbij een volledig dossier aanleveren, inclusief planning en bewijsstukken. De rangorde op de lijst wordt bepaald op basis van onder andere startdatum van de bouw, maatschappelijke meerwaarde en projectrijpheid. Bij gelijke scores vindt loting plaats.

Het doel van deze regels is om de woningbouw in Bernheze te ondersteunen en tegelijk ongelijke behandeling van projecten te voorkomen. De lijst wordt uiterlijk twee weken vóór indiening bij de netbeheerder openbaar gemaakt.