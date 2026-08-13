Gevelreclame aangevraagd voor kantoorpand in Son en Breugel

In Son en Breugel is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van gevelreclame op een kantoorpand aan de Wilhelminalaan. Het verzoek is op 11 augustus 2026 ingediend.

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Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van gevelreclame. Het gaat om een kantoorpand aan de Wilhelminalaan 1 in Son en Breugel.

De aanvraag is op 11 augustus 2026 ingediend en heeft zaaknummer 08483819596. Het betreft op dit moment alleen een kennisgeving. De plannen zijn niet openbaar en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat er een besluit over het verzoek is genomen.