Evenementenvergunning Maalstroom Open Air in Breda verleend

De Maalstroom Open Air mag op zaterdag 29 augustus plaatsvinden aan de Veilingkade in Breda. De gemeente heeft daarvoor een evenementenvergunning afgegeven.

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Het evenement duurt van één uur 's middags tot elf uur 's avonds. Het vindt plaats op het terrein aan de Veilingkade 12 in Breda. De vergunning is verleend onder kenmerk Z2026-005046.

Maalstroom Open Air is een buitenfestival dat op zaterdag 29 augustus 2026 gepland staat. Dit soort evenementen heeft een vergunning nodig, zodat de gemeente kan zorgen dat alles veilig en volgens de regels verloopt.