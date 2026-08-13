Broedplaats Performing Arts gepland aan Speelhuislaan in Breda

De gemeente Breda heeft aanvullende gegevens gevraagd voor de aanvraag om een broedplaats Performing Arts te bouwen en een inrit aan te leggen aan de Speelhuislaan.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een broedplaats Performing Arts en het aanleggen van een inrit aan de Speelhuislaan 151 in Breda is nog niet compleet. Op 11 augustus heeft de gemeente de aanvrager gevraagd de ontbrekende stukken aan te leveren.

In de vergunningaanvraag staan drie activiteiten vermeld: het bouwen van bouwwerken, een technische bouwactiviteit en de aanleg van een in- en uitrit. Doordat de gemeente extra gegevens nodig heeft, is de beslistermijn tijdelijk opgeschort. Dit kan maximaal zes weken duren.

Zodra de aanvraag compleet is en de vergunning verleend wordt, komt er een nieuw bericht van de gemeente. Op dat moment is het mogelijk om bezwaar te maken als de plannen tegen je belangen ingaan.