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Budel: aanvraag omgevingsvergunning voor dakrenovatie

Vandaag om 09:50

Op de Mulkstraat 23 in Budel is een aanvraag ingediend voor een dakrenovatie. De gemeente Cranendonck ontving de aanvraag op 11 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om een renovatie waarbij de dakpannen worden vervangen door authentiek rode exemplaren. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 511642 en valt onder een zogenaamde omgevingsplanactiviteit.

Dit is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er niet formeel gereageerd kan worden op deze aanvraag.

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