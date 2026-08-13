Woonwagenaanvraag ingediend in Budel

In Budel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een woonwagen.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op dinsdag 11 augustus een vergunningsaanvraag ontvangen voor een woonwagen op locatie De Wilg 1 in Budel. Het gaat om een aanvraag onder het onderdeel 'omgevingsplanactiviteit'.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 511709. De plannen zijn op dit moment niet openbaar en hierop kan niet formeel worden gereageerd.