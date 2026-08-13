Advertentie
Woonwagenaanvraag ingediend in Budel
Vandaag om 09:50
In Budel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een woonwagen.
De gemeente Cranendonck heeft op dinsdag 11 augustus een vergunningsaanvraag ontvangen voor een woonwagen op locatie De Wilg 1 in Budel. Het gaat om een aanvraag onder het onderdeel 'omgevingsplanactiviteit'.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 511709. De plannen zijn op dit moment niet openbaar en hierop kan niet formeel worden gereageerd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie