Centrum Asten wordt autoluw met nieuwe verkeersmaatregel

Het centrum van Asten krijgt een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Dit besluit moet zorgen voor een veiliger en leefbaarder gebied. Vanaf 10 augustus 2026 worden de maatregelen ingevoerd.

Gevonden voor jou

Om het centrum van Asten aantrekkelijker en veiliger te maken, voert de gemeente een autoluwe zone in. De wegen Burgemeester Frenckenstraat, Prins Bernhardstraat, Remerypassage, Markt, Marktstraat, Kleine Marktstraat en Emmastraat worden aangewezen als erf. Gemotoriseerd verkeer wordt geweerd, behalve bestemmingsverkeer, dat via specifieke routes kan laden en lossen.

De maatregel volgt op een proef in 2024 waarbij een volledig autovrij centrum niet haalbaar bleek. Onderzoek wees uit dat gemengd verkeer in het centrum onveilige situaties veroorzaakt. Door auto’s grotendeels te weren, ontstaat er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Ook draagt het autoluwe gebied bij aan minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging.

De gemeente benadrukt dat deze maatregelen aansluiten bij het STOMP-principe, dat prioriteit geeft aan wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Inwoners, ondernemers en bezoekers waren betrokken bij de voorbereiding van het besluit. Het autoluwe centrum moet niet alleen de leefbaarheid vergroten, maar ook de lokale economie versterken door meer ruimte te bieden voor terrassen, evenementen en winkelbeleving.