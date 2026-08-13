Beslistermijn verlengd voor woningbouw in Hooge Zwaluwe

De gemeente Drimmelen heeft op 5 augustus besloten de termijn te verlengen voor een aanvraag om een woning te bouwen aan de Brandpolderweg in Hooge Zwaluwe.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 2026-1070 voor een bouwactiviteit onder het Omgevingsplan. De woning aan de Brandpolderweg 2 zou een vervanging worden van een bestaand pand.

De verlenging van de beslistermijn is bedoeld als voorbereiding op het uiteindelijke besluit. Er kunnen op dit moment geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie over de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente Drimmelen.