Vergunning verleend voor Zwaluws Zomer Festijn in Lage Zwaluwe

De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor het Zwaluws Zomer Festijn. Het evenement vindt plaats van 11 tot en met 13 september 2026 op diverse locaties in Lage Zwaluwe.

Gevonden voor jou

Het Zwaluws Zomer Festijn biedt sport- en spelactiviteiten, een rommelmarkt en jaarmarkt, en feestavonden in een tent. Het evenement wordt gehouden op de Ganshoeksingel, Wethouder Dubbelmanstraat, Pastoor van Hooijdonklaan en het parkeerterrein bij Sporthal de Rietgors in Lage Zwaluwe.

De activiteiten starten op vrijdag 11 september 2026 om zeven uur ’s avonds en eindigen op zondag 13 september 2026 om half tien ’s avonds. Voor de feestavonden is een ontheffing voor geluid verleend, die tot één uur ’s nachts geldt op vrijdag en zaterdag, en tot negen uur ’s avonds op zondag.