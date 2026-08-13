Vergunning verleend voor Wandel driedaagse in Lage Zwaluwe

De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor de Wandel driedaagse de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Het evenement vindt plaats op 23, 24 en 25 september 2026. De wandelroutes zijn goedgekeurd en er is ontheffing voor geluid.

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De Wandel driedaagse de Ganshoek in Lage Zwaluwe mag doorgaan. De gemeente Drimmelen heeft op 4 augustus 2026 de vergunning verleend. Het evenement vindt plaats op drie avonden: woensdag 23 september en donderdag 24 september van half zeven tot acht uur, en vrijdag 25 september van zeven tot negen uur.

Naast de toestemming voor het evenement is ook ontheffing verleend voor geluid op dezelfde tijden. De routes die zijn aangeleverd door de organisatie zijn goedgekeurd.