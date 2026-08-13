Els in Boxtel wordt gekapt vanwege aantasting door wilgenhoutrups

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een zwaar aangetaste els achter nummer 4 aan de Taxandrialaan in Boxtel. De boom lijdt onder schade door de wilgenhoutrups.

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De aanvraag voor de vergunning is op 11 augustus 2026 ingediend en betreft het rooien van de els met herplant als compensatie. Dit gebeurt op het perceel achter nummer 4 aan de Taxandrialaan in Boxtel. Het kappen valt onder de activiteit ‘Kappen’ zoals omschreven in de regelgeving.

De wilgenhoutrups heeft de boom ernstig aangetast, waardoor deze niet behouden kan blijven. Na het rooien zal er een nieuwe boom worden geplant om de natuur in balans te houden.