Omgevingsvergunning Huygensstraat 59 in Boxtel niet behandeld

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda aan de Huygensstraat 59 in Boxtel is buiten behandeling gesteld. Het besluit is verzonden op 10 augustus 2026.

Gevonden voor jou

Het ging om een vergunningaanvraag voor het plaatsen van een veranda tussen het huis en de garage aan de Huygensstraat in Boxtel. De aanvraag is voorbereid volgens de standaard procedure, maar uiteindelijk niet verder behandeld.

Het besluit heeft als registratienummer 1417104 en is door de gemeente op 10 augustus verzonden. Verdere stappen of wijzigingen in de procedure zijn niet genoemd.