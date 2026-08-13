Liempde: huisnummer toegekend aan mantelzorgwoning

Burgemeester en wethouders hebben een huisnummer toegekend aan een mantelzorgwoning aan de Hamsestraat 18 in Liempde. Het besluit werd genomen op 7 augustus 2026.

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De mantelzorgwoning aan de Hamsestraat 18 heeft officieel een eigen huisnummer gekregen. Dit besluit van de gemeente Boxtel is bedoeld om de woning administratief te registreren. Het nummer maakt deel uit van een huisnummerbesluit dat op 7 augustus is vastgesteld.

De gemeente heeft bekendgemaakt dat het besluit vanaf nu van kracht is. Het toekennen van een huisnummer aan een mantelzorgwoning zorgt ervoor dat deze goed geregistreerd wordt in gemeentelijke en landelijke systemen. Dit kan van belang zijn voor zaken zoals postbezorging en andere administratieve processen.