Lijsterbes in speeltuin Boxtel mogelijk gekapt

Er is een vergunning aangevraagd om een lijsterbes te kappen naast huisnummer 17 aan de St.Barbarastraat in Boxtel. Het gaat om een boom die staat in de speeltuin.

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De aanvraag voor het kappen van de boom is ingediend op 10 augustus 2026. Het betreft een lijsterbes die zich bevindt in de speeltuin naast huisnummer 17 aan de St.Barbarastraat in Boxtel.

De vergunning heeft betrekking op de activiteit kappen. De stukken zijn in te zien via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning verleend is.