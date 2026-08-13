Oliemolense Snuffelmarkt op 20 september in Helmond

Op 20 september 2026 vindt de Oliemolense Snuffelmarkt plaats op het Montgomeryplein in Helmond. De vergunning hiervoor is op 9 augustus verleend.

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De Oliemolense Snuffelmarkt is een evenement dat op zondag 20 september wordt georganiseerd in Helmond. Het Montgomeryplein zal die dag het decor zijn voor de markt, waar bezoekers kunnen komen snuffelen tussen tweedehands spullen en andere koopwaar.

De vergunning voor de snuffelmarkt is op 9 augustus 2026 door de gemeente afgegeven. Daarmee is officieel toestemming gegeven voor het gebruik van de locatie en het organiseren van het evenement.