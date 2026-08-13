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Uitbreiding woning Duizeldonksestraat in Helmond aangevraagd

Vandaag om 10:00

Er is een vergunning aangevraagd om een woning aan de Duizeldonksestraat 12 en 14 in Helmond uit te breiden. De aanvraag werd ingediend op 3 augustus.

Gevonden voor jou

Op 3 augustus is een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning aan de Duizeldonksestraat 12 en 14 in Helmond. Het gaat om een kennisgeving en er liggen geen plannen ter inzage. Het college moet nog een besluit nemen over de aanvraag.

Pas na een beslissing van het college kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Alle verleende vergunningen worden later gepubliceerd.

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