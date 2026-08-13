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Vergunning aangevraagd voor dakkapel aan Harz 47 in Helmond
Vandaag om 10:00
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan Harz 47 in Helmond. De aanvraag is op 5 augustus 2026 ingediend.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het huis. De plannen zijn op dit moment alleen als kennisgeving gepubliceerd en liggen niet ter inzage.
De gemeente Helmond behandelt de aanvraag, waarna besluitvorming volgt. Zodra de vergunning is verleend, wordt deze openbaar gemaakt.
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