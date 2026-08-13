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Melding voor graven bij Maasdijk en Kortestraat in Dieden

Vandaag om 10:01

De gemeente Oss heeft een melding ontvangen voor graafwerkzaamheden bij Maasdijk en Kortestraat in Dieden. Deze melding is op 6 augustus 2026 binnengekomen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een melding ontvangen voor geplande graafwerkzaamheden. De locatie betreft gebieden rondom Maasdijk en Kortestraat in Dieden.

De melding is geregistreerd met zaaknummer Z/512275 en heeft DSO-kenmerk 2026080600406. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.

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