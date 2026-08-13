Kindercircus Barani komt naar Raamsdonksveer

Van 4 tot en met 15 november 2026 is Kindercircus Barani te zien op de parkeerplaats aan de Kloosterweg in Raamsdonksveer.

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Het Nationaal Circus Barani heeft een vergunning aangevraagd voor een reeks optredens in Raamsdonksveer. Het kindercircus zal plaatsvinden op de parkeerplaats bij de hoek Kloosterweg en Wilhelminalaan. De shows zijn gepland tussen 4 en 15 november 2026, met verschillende tijdstippen. Zo zijn er optredens op 7 en 14 november van drie uur tot vijf uur en zeven uur tot negen uur 's avonds, en op 8 en 15 november van elf uur tot één uur 's middags.

De activiteiten tijdens het evenement omvatten onder andere het plaatsen van borden, het organiseren van de shows en het produceren van geluid. De vergunningaanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000685.