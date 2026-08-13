Gemeente Zundert regelt transportcapaciteit voor woningbouw

De gemeente Zundert heeft nieuwe regels vastgesteld om transportcapaciteit voor elektriciteit in woningbouw- en onderwijsprojecten efficiënter te verdelen. Dit moet helpen om projecten sneller van de grond te krijgen in gebieden met een beperkt elektriciteitsnet.

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Het college van burgemeester en wethouders in Zundert heeft op 11 augustus 2026 de beleidsregels vastgesteld voor het aanvragen van transportcapaciteit bij de netbeheerder. Door deze regels kunnen woningbouw- en onderwijsprojecten in een vroeg stadium prioriteit krijgen, waardoor knelpunten door een tekort aan aansluitingen worden verminderd.

De regels richten zich op een transparante en eerlijke verdeling van schaarse capaciteit. Projecten worden beoordeeld op urgentie, maatschappelijke waarde en de geplande start- en opleverdatum. Gemeentelijke projecten worden niet bevoordeeld ten opzichte van die van andere ontwikkelaars. De volgordelijst, waarop projecten worden gerangschikt, wordt openbaar gemaakt en biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Vanaf 1 oktober 2026 kan Zundert deze werkwijze toepassen en transportverzoeken indienen bij de netbeheerder. Dit initiatief is nodig omdat netbeheerders sinds begin dit jaar verplicht zijn om projecten met maatschappelijk belang voorrang te geven in zogenoemde congestiegebieden, waar het elektriciteitsnet overbelast is.