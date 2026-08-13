Heeze-Leende regelt voorrang voor woningbouwprojecten bij stroomtekort

De gemeente Heeze-Leende heeft nieuwe regels vastgesteld om woningbouwprojecten voorrang te geven bij het aanvragen van transportcapaciteit voor elektriciteit. Dit moet helpen om vertraging door stroomtekorten te voorkomen.

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Door een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet kunnen woningbouwprojecten vaak niet starten. De nieuwe beleidsregels van Heeze-Leende bepalen hoe projecten op een volgordelijst worden geplaatst. Deze lijst helpt de gemeente bij het aanvragen van voorrang bij de netbeheerder. De regels gelden voor projecten van zowel projectontwikkelaars als de gemeente zelf.

Projecten krijgen een plek op de lijst op basis van criteria zoals de startdatum van de bouw, de mate waarin het project is voorbereid en het aandeel betaalbare woningen. Bij gelijke rangschikking vindt een openbare loting plaats. De gemeente verwacht dat deze aanpak zorgt voor een transparante en eerlijke verdeling van de schaarse transportcapaciteit.

De aanvraagperiode voor opname op de volgordelijst loopt tot en met 30 augustus 2026. De nieuwe regels zijn direct na publicatie van kracht geworden.