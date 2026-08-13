Gesloten bodemenergiesysteem aangelegd in Veghel

In Veghel is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem komt op de Prof. Oppenheimstraat 7, en de melding is op 27 juli ontvangen door de gemeente Meierijstad.

Gevonden voor jou

Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek om duurzaam energie uit de bodem te gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming of koeling. De gemeente Meierijstad heeft deze melding ontvangen onder zaaknummer Z/511745 en DSO-kenmerk 2026072700924.

Het systeem wordt aangelegd op de locatie aan de Prof. Oppenheimstraat 7 in Veghel. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over deze melding kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.