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Skatefest Schijndel op 13 september goedgekeurd door gemeente
Vandaag om 10:07
De gemeente Meierijstad heeft een evenementmelding voor Skatefest Schijndel op 13 september aanvaard. Het evenement vindt plaats op Steeg 3 in Schijndel.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 11 augustus het besluit genomen om de aanvraag voor Skatefest Schijndel goed te keuren. Het evenement staat gepland voor woensdag 13 september 2026 en zal plaatsvinden op Steeg 3 in Schijndel.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3818. Het besluit werd op dezelfde dag verzonden. Het festival is daarmee officieel toegestaan.
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