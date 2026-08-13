Doedag CC Mariendael op 19 september goedgekeurd in Sint-Oedenrode

De burgemeester van Meierijstad heeft een aanvraag voor de Doedag CC Mariendael op 19 september 2026 geaccepteerd. Het evenement vindt plaats aan de Laan van Henkenshage 2 in Sint-Oedenrode.

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De aanvraag voor het evenement Doedag CC Mariendael is op 11 augustus 2026 goedgekeurd door de burgemeester van Meierijstad. Het evenement zal plaatsvinden op zaterdag 19 september aan de Laan van Henkenshage 2 in Sint-Oedenrode.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3851. Deze goedkeuring maakt de weg vrij voor de organisatie van de activiteit.