Evenementenvergunning Open Monumentendag Sint-Oedenrode verleend

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning afgegeven voor de Open Monumentendag op zondag 13 september 2026. Het evenement vindt plaats op diverse locaties in Sint-Oedenrode.

Gevonden voor jou

Op 11 augustus 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten de vergunning te verlenen. De Open Monumentendag biedt bezoekers een kans om historische gebouwen in Sint-Oedenrode te bezichtigen en meer te leren over de lokale geschiedenis.

Het evenement wordt gehouden op verschillende plekken in het dorp. Het zaaknummer van de vergunning is VEV-2026-3756. De verzenddatum van het besluit was 11 augustus 2026.