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Oogstfeest in Natuurtuin t Bundertje Veghel op 27 september
Vandaag om 10:07
De gemeente Meierijstad heeft een evenementmelding voor het Oogstfeest in Veghel goedgekeurd. Het feest vindt plaats op 27 september in Natuurtuin t Bundertje.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 11 augustus 2026 besloten de melding voor het Oogstfeest in Veghel te accepteren. Het evenement wordt gehouden in Natuurtuin t Bundertje aan de Patrijsdonk 53A.
Het Oogstfeest biedt bezoekers op 27 september de kans om de tuin en activiteiten te ontdekken. De melding staat geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3820.
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