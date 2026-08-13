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Jeugdvakantieweek in Mierlo krijgt groen licht
Vandaag om 10:09
Van 17 tot en met 21 augustus 2026 vindt de Jeugdvakantieweek plaats op verschillende plekken in Mierlo. De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend.
De Jeugdvakantieweek wordt georganiseerd op diverse locaties in Mierlo. Het besluit om hiervoor een vergunning te verlenen is op 7 augustus verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo.
Tijdens de week kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten en evenementen. De exacte details over de locaties zijn niet in het besluit opgenomen.
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