Navigatie overslaan
Ontdek

Jeugdvakantieweek in Mierlo krijgt groen licht

Vandaag om 10:09

Van 17 tot en met 21 augustus 2026 vindt de Jeugdvakantieweek plaats op verschillende plekken in Mierlo. De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend.

Gevonden voor jou

De Jeugdvakantieweek wordt georganiseerd op diverse locaties in Mierlo. Het besluit om hiervoor een vergunning te verlenen is op 7 augustus verzonden door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Tijdens de week kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten en evenementen. De exacte details over de locaties zijn niet in het besluit opgenomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.