Erker gepland aan Nieuwenpolder 3 in Geldrop

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een erker aan Nieuwenpolder 3 in Geldrop. De aanvraag werd ingediend op 10 augustus.

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Op Nieuwenpolder 3 in Geldrop is een bouwplan ingediend om een erker aan het huis toe te voegen. De gemeente heeft de aanvraag op 10 augustus ontvangen en deze wordt nu behandeld onder zaaknummer 17713819268.

Het indienen van bezwaren tegen de aanvraag is op dit moment nog niet mogelijk. Dit kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over het verzoek.