Bovenwoning Geldrop wordt gesplitst in twee appartementen

In Geldrop is een vergunning verleend voor het splitsen van een bovenwoning aan de Bezorgershof in twee appartementen. Ook zal de gevel worden gerenoveerd.

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De vergunning is op 21 juli 2026 officieel verleend door de gemeente Geldrop-Mierlo. Het gaat om een woning aan de Bezorgershof 4, waar naast de splitsing ook de buitenkant van het pand wordt aangepakt.

De renovatie en aanpassing kunnen zorgen voor meer woonruimte in het pand. Het zaaknummer van de vergunning is 17713625957.