Autolaadkraan tijdelijk geplaatst in Geldrop

Van 1 tot en met 2 september mag een autolaadkraan worden geplaatst aan Dravikstraat 8 in Geldrop. Het apparaat zal daar beide dagen tussen acht uur ’s ochtends en één uur ’s middags actief zijn.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een autolaadkraan aan de Dravikstraat. Dit gebeurt op 1 en 2 september 2026, tussen acht uur ’s ochtends en één uur ’s middags. De vergunning is op 22 juli 2026 verzonden.

De autolaadkraan wordt gebruikt voor werkzaamheden op deze locatie. Belangrijke details, zoals het zaaknummer 3788068, zijn opgenomen in het besluit. Het is onbekend waarvoor de kraan precies zal worden ingezet.