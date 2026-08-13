Gevelwijziging toegestaan aan Schoolstraat in Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van de gevel aan de Schoolstraat 2 in Mierlo. Het besluit is op 11 augustus verzonden.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om aanpassingen aan de gevel van het pand te realiseren. Het adres waar dit plaatsvindt is Schoolstraat 2, 5731AR Mierlo. Het besluit draagt zaaknummer 17713804891.

Belangstellenden kunnen meer informatie vinden via de gemeentelijke website van Geldrop-Mierlo of door contact op te nemen met de gemeente. Besluiten en ontwerpbesluiten zijn ook online beschikbaar via specifieke publicatieplatforms.