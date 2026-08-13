Livemuziek toegestaan op 12 september in Geldrop

Op 12 september mag er tussen zeven en tien uur ’s avonds livemuziek klinken aan Wegedoorn 1 in Geldrop. De gemeente heeft hiervoor een geluidsontheffing verleend.

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De ontheffing is op 28 juli 2026 afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo. Dit betekent dat het evenement op de genoemde locatie binnen de gestelde tijden mag plaatsvinden, ondanks mogelijke geluidsoverlast.

Livemuziek kan tot tien uur ’s avonds ten gehore worden gebracht. Het adres waar dit gebeurt is Wegedoorn 1 in Geldrop. De ontheffing geldt alleen op zaterdag 12 september 2026.