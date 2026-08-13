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Vergunning voor hulpgebouwen in Valkenswaard verleend
Vandaag om 10:09
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van hulpgebouwen aan de Mgr. Smetsstraat.
Op dinsdag 11 augustus heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het legaliseren van hulpgebouwen op het adres Mgr. Smetsstraat 46 in Valkenswaard. De vergunning is inmiddels goedgekeurd.
Het besluit heeft betrekking op een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Dit betekent dat de aanvraag afwijkt van de standaard regels van het bestemmingsplan. De procedure is daarmee afgerond en de vergunning is verleend.
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