Melding gebruik grond en baggerspecie in Fijnaart afgehandeld

De gemeente Moerdijk heeft een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie bij een locatie aan de Boerendijk in Fijnaart.

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Het gaat om een melding op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving voor het toepassen van grond of baggerspecie. Dit betekent dat grond of baggerslib op een specifieke plek wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een gebied op te hogen of aan te leggen.

De locatie betreft Boerendijk 23 in Fijnaart. De melding, die geregistreerd staat onder zaaknummer Z2026-00020248, is op 11 augustus 2026 afgehandeld. Voor deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.