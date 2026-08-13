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Beslistermijn verlengd voor dakkapellen in Roosendaal
Vandaag om 10:14
De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om twee dakkapellen te plaatsen aan de Rucphensebaan.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet. De locatie waar de dakkapellen gepland staan is Rucphensebaan 120, in Roosendaal.
De aanvraag heeft registratienummer 2026OPA049271. Door de verlenging van de beslistermijn duurt het proces langer voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.
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